元ロッテ・岡田幸文インタビュー（前編）名門・作新学院で甲子園出場を果たせず、大学では左ヒジのケガのより中退。そんな挫折の日々を経て、クラブチームの「全足利クラブ」で再びグラウンドに立った岡田幸文。数々の困難を乗り越え、育成ドラフト６位でロッテ入りを果たすまでの道のりには、あきらめず挑戦し続ける姿勢と家族の支えがあった。2008年に育成ドラフト６位でロッテに入団した岡田幸文氏photo by Sankei Visual【