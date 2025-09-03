3日午後、沖縄県南城市の沖合でパラグライダーが落下し、乗っていた男女2人が心肺停止の状態で病院に搬送されました。【画像】パラグライダーが落下し男女2人心肺停止中城海上保安部によりますと、事故があったのは南城市のあざまサンサンビーチ約100m沖合で、3日午後1時半ごろ、「パラグライダーが落下し、落下した人に動きがなく浮いている」と水上バイクに乗っていた男性から通報がありました。落下したのは40代の男性と2