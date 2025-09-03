ケンドーコバヤシが２日放送の読売テレビ「にけつッ！！」に出演。後輩芸人に詰められたと明かした。「きのう後輩に詰められまして…タジタジに」と切り出した。ＴＨＥＳＥＣＯＮＤで優勝したツートライブと仕事が一緒になり、合間に優勝を祝福するなど雑談していたという。ただしケンコバは、たかのりに大会前から優勝しても「お客さんの前では泣くなよ、泣くヤツは俺は許さん」と言っていたが、たかのりが優勝後に泣いた