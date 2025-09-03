小幅な値動きが続く県内のレギュラーガソリンの最新の平均小売価格は、前の週からほぼ横ばいとなる1リットルあたり173円でした。来週も、価格が大きく変動することはない見通しです。おととい、1日時点の県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、前の週から10銭下がり、1リットルあたり173円でした。7月以降、県内のレギュラーガソリンの値動きは変動が少ない傾向が続いていて、週ごとの値動きの幅は最大でも