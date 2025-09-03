宮崎PA〜清武IC間が4車線化NEXCO西日本は2025年8月29日、東九州道の宮崎PA〜清武IC間3.7kmで進めている4車線化工事について、2025年冬頃に完成する見込みと発表しました。【地図】東九州道の今冬「4車線化」予定区間を見る暫定2車線のこの区間は、4車線化工事の進捗によりすでに対面通行が解消していますが、秋頃には下り線が、いち早く2車線に増える予定です。そして冬頃に上り線も2車線に増え、上下4車線化が完成する見通