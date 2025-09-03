茶畑の絶景×静岡空港近く！ アクセス抜群の癒しスポット総面積5000haの茶畑が広がる牧之原。荒茶の生産は日本一見渡す限り茶畑が広がる牧之原は日本を代表する茶処のひとつ。ここに茶畑を拓いたのは、大政奉還で駿府（今の静岡市）に隠居した15代将軍・徳川慶喜とともに移住したかつての将軍警護の武士たちでした。『道の駅 そらっと牧之原』は、刀を鍬や鋤に持ち替えた彼らの情熱と信念が生み出し育てた風景のただなかにあります