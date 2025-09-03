下鴨神社の南に佇む重要文化財の名建築「旧三井家下鴨別邸」（以下、下鴨別邸）があるのは、京阪出町柳駅から徒歩約5分の場所。賀茂川と高野川が合流する三角地帯の北側、下鴨神社の一の鳥居のすぐそばです。建物左から玄関棟、主屋、茶室下鴨別邸が建てられたのは、この地にあった三井家の先祖を祀る顕名霊社（あきなれいしゃ）に参拝する際の休憩所とするためだったそう。木立に囲まれて、玄関棟、主屋（しゅおく）、茶室の3棟が