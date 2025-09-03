９月１日朝に京都市上京区で発生した火災をめぐり、自宅に火をつけて妻（６４）を殺害しようとしたとして、男（７６）が放火と殺人未遂の疑いで逮捕されました。９月３日に現住建造物等放火と殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、京都市上京区の無職・上羽政利容疑者（７６）です。警察によりますと上羽容疑者は、９月１日の午前７時半ごろから８時半ごろまでの間に、上京区内の木造２階建ての自宅に火をつけ、妻（６４）を殺害