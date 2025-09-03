武雄競輪の「第27回井上茂徳杯」（西日本カップ・日本名輪会カップ）のS級決勝が行われ、自力に転じた北津留翼を直線で捉えた山田英明（42＝佐賀）が優勝。20年の22回大会以来、2度目の同杯を手にした。立部を先頭に北津留―山田で結束する九州勢。さらに橋本が4番手を固める強力な陣容だ。戦前の予想通り立部が突っ張り先行。五十嵐の分断に九州ラインの隊列が乱れたが、立て直した北津留が4番手打鐘4角、自らスパート。前