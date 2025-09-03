日本高校野球連盟は３日、公式ホームページ上で「プロ志望届」の提出者を公示し、県立進学校・川和（神奈川）のエースで、最速１４６キロ左腕の浜岡蒼太投手ら、新たに４人がリストに名を連ねた。今夏の甲子園に出場した市船橋（千葉）の松原若嗣外野手、高岡商（富山）のエース左腕・岡田一桜、大垣北（岐阜）の坪眞都投手も提出。提出者は計１８人となった。提出期限は、１０月２３日に行われるドラフト会議の２週間前の同