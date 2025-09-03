女優の中田クルミ（33）が3日までに、自身のインスタグラムを更新。夫で俳優・浅野忠信（51）との結婚記念日について伝えた。中田は「8月まとめ」と書き出し、浴衣姿の写真や夫・浅野が愛犬と過ごす様子を動画で公開。「結婚記念日は犬に至れり尽くせりなホテルでボイプラ見て過ごしました。（2人でハマってる）」と、K-POPアイドルのオーディション番組「BOYS II PLANET」と視聴していることを明かした。そして「新しい作品