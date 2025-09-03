巨人の又木鉄平投手が４日のヤクルト戦（岐阜）でプロ初勝利を目指して先発する。「直近でチャンスをもらえたのはうれしいと同時に、あとがないと思ってやらないといけないなと思います」と強い覚悟を口にした。今季はここまで救援で３登板、先発は４回２失点だった８月９日のＤｅＮＡ戦（横浜）以来これが今季２度目。「バッターに向かっていく気持ちと、先発としてより多くイニングを投げられるように、頑張りたい」と意気込