大阪府の吉村洋文知事は3日の記者会見で、国家戦略特区に基づく「特区民泊」の対象区域から離脱を希望する自治体が7市町だった府の意向調査について、結果を尊重して国と調整する方針を示した。「市町村の意向を反映できるような形で進めたい」と述べた。区域の変更には国への申請が必要となる。府の調査は、政令指定都市と中核市を除く34市町村が対象。府内の特区民泊施設は大半が大阪市に集中しており、吉村氏は7市町につい