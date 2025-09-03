大阪・関西万博の人気パビリオン「ヌルヌル」大阪・関西万博でパビリオンなどの設計を手がけた建築家が3日、東京都内で講演した。人気パビリオン「ヌルヌル」を手がけた豊田啓介さんらが参加。登壇した建築家はいずれも、柔軟に形を変えられる「膜」の建築素材を使用しており、設計の意図や苦労話を明かし「万博だからこそ挑戦できた」と強調した。豊田さんは、鏡面状の膜材を使ったヌルヌルの外観について、企業と進めた素材