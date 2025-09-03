厚生労働省厚生労働省は3日、2024年度に職場で雇用主や上司から虐待が認められた障害者は、前年度比14.3％減の652人だったと発表した。減少は4年ぶり。虐待の種類別では、給与不払いなどの経済的虐待が584人（前年度比75人減）で最多だった。同省は「引き続き事業所に対し、虐待防止の周知に努める」としている。他に、暴言や差別的な言動による心理的虐待が67人、身体的虐待が21人だった。同じ人に対し複数種類の虐待が認めら