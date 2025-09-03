金の価格が史上初めて1万7000円台に乗せ、3日連続で最高値を更新しています。大阪取引所で取引されている金の先物価格は値上がりし、史上初めて1グラムあたり1万7000円台に乗せました。最高値を更新するのは3日連続です。また、田中貴金属が発表する金の小売価格も1万8691円となり、最高値を更新しています。アメリカで早期の利下げが行われるのではとの観測が根強く、金利のつかない金に資金を集める動きが強まりました。また、ト