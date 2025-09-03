旅行で使える韓国語のフレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国旅行をもっと楽しもう。「봉투 필요 없어요（ポントゥ ピリョ オプソヨ）」の意味は？「봉투 필요 없어요（ポントゥ ピリョ オプソヨ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、お会計のときに使えるフレーズです。「봉투 필요 없