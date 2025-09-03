【新華社北京9月3日】中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会が3日、北京で盛大に開かれ、核ミサイル第1方隊が観閲を受けた。空中発射長距離ミサイル「驚雷−1（JL-1）」、潜水艦発射大陸間弾道ミサイル「巨浪−3（JL-3）」、地上発射大陸間弾道ミサイル「東風−61（DF-61）」、新型地上発射大陸間弾道ミサイル「東風−31（DF-31）」が披露され、陸・海・空を組み合わせた「三位一体」の戦略核戦力が集中的