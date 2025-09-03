３日の香港マーケットは、主要８５銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１５３．１２ポイント（０．６０％）安の２５３４３．４３ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が５８．１０ポイント（０．６４％）安の９０５０．０２ポイントと続落した。売買代金は２６７６億４７５０万香港ドル（約５兆１１２０億円）に縮小している（２日は３２８１億１８６０万香港ドル）。外部環境の不透明感が重しとな