タクティカルRPG『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』のオープニングトレーラーが公開となった。同作はNintendo Switch2、Nintendo Switch、PlayStation5、PlayStation4、Xbox Series X|S、PC（Steam）といったプラットフォーム向けに、2025年9月30日（火）発売予定（Steam版のみ10月1日（水）発売予定）。タクティカルRPGの金字塔が蘇る！ 『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース