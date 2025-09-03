かつては三輪トラックのメジャープレーヤーダイハツというと、現在は軽自動車のメーカーというイメージが強い。しかしかつては三輪トラックのメジャープレーヤーであり、軽三輪の『ミゼット』は映画にたびたび登場しているので、知っている人もいるだろう。【画像】大阪・関西万博でも実証を行ったスモールモビリティ！ダイハツ『eスニーカー』全32枚それ以外にもダイハツは、さまざまなスモールモビリティを提案してきた。個人