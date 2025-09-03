仙台地裁仙台市で2024年、リフォームを担当した住宅に侵入し、住人の男性＝当時（72）＝に暴行を加え死亡させ、現金約1400万円を奪ったとして、強盗致死と住居侵入の罪に問われた無職佐藤加寿也被告（45）の裁判員裁判で、仙台地裁は3日、懲役26年（求刑懲役30年）の判決を言い渡した。判決理由で榊原敬裁判長は、当時リフォーム会社に勤務していた被告が工事を担当した際、男性宅に多額の現金があり、1人で在宅する時間帯があ