財務省は、来年度予算の概算要求総額が122兆円余りとなり、3年連続で過去最大を更新したと発表しました。財務省の発表によりますと、来年度の予算編成に向けた各省庁の概算要求は、一般会計の総額で122兆4454億円となり、3年連続で過去最大を更新しました。全体を大きく押し上げたのは、国の借金の借り換えや利払いにあてる国債費です。長期金利の上昇を受けて、今年度の当初予算より4兆円以上多い32兆3865億円を計上していて、総