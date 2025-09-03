全国的にことしはクマの目撃情報が増えていますが、昨夜、岐阜県中津川市では帰宅途中の高校生がクマに襲われケガをしました。クマはまだ見つかっていません。 【写真を見る】岐阜･中津川市で高校生がクマに襲われけが 帰宅途中に… ｢住宅街に来るのは珍しい｣ 近隣の学校などで警戒続く （田中希宜記者）「高校生がクマに襲われた現場周辺は、道路脇が雑木林になっており、見通しが悪くなっています」高校生を襲ったクマ。きのう