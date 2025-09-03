数え年100歳のお祝いです。 【写真を見る】数え年100歳に! 大のドラゴンズファンで家族と野球観戦も…｢敬老の日｣前に知事と市長がお祝い 愛知･名古屋市 敬老の日を前に、愛知県の大村知事と名古屋市の広沢市長に長寿を祝福されたのは、名古屋市緑区の森下とみ子さん。来月で満99歳、数え年で100歳です。森下さんの長寿の秘訣とは。 （森下とみ子さん）「野球やクイズを見せていただくと自分の心が明るくなる。その明るくなるの