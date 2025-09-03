先月上旬の大雨により県内で農地や農業用道路などに受けた被害は、合わせて600か所以上にのぼっていることがわかりました。先月7日の大雨は各地で記録的な雨量となり、黒部市では男性1人が亡くなったほか各地で建物の浸水や道路の冠水などの被害が発生しました。県はきょうこれまでの被害状況を発表し、農地や農業用の水路や道路にのり面が崩壊したり路肩が崩れたりする被害が合わせて672か所で確認されているとしました。また林道