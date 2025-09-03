中国メディアの快科技は3日、中国の自動車情報サイトの易車がこのほど発表した台湾で8月に売れた車トップ10について取り上げた。それによると、1位はトヨタのカローラ クロスで3417台。2〜10位は、テスラのモデルY（1879台）、トヨタのタウンエース（1382台）、トヨタのRAV4（1251台）、トヨタのヤリス クロス（1203台）、中華汽車（CMC）のJ Space（1181台）、レクサスのNX（970台）、トヨタのカローラ（639台）、ホンダのHR-V（6