岡山県津山市は市内にある4つの歴史的建造物を宿泊施設に改修するためクラウドファンディングを開始したと発表しました。今後、殿様気分が味わえるユニークな返礼品も用意する予定です。津山市が宿泊施設への改修を計画しているのは、津山城の城郭内にある鶴山館や城下町にある旧梶村家住宅