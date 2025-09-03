東京・中目黒にある「スターバックス リザーブ ロースタリー東京」は、9月5日（金）から、Fallシーズンをスタートし、秋の恵みを掛け合わせたクラフトマンシップあふれるビバレッジを発売する。【写真】秋の雰囲気にぴったり！バリエーション豊かな新メニュー一覧■秋を感じるドリンクが勢ぞろい今回発売されるのは、ウイスキーの樽（バレル）にコーヒーの生豆を詰めて寝かし、熟成（エイジド）させた「ウイスキー バレルエ