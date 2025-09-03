◆ソフトバンク―オリックス（3日、みずほペイペイドーム）首位のソフトバンクは本拠地でオリックスと対戦する。山川穂高は前日までの4番から7番になり、周東佑京が4試合ぶりに1番に復帰。笹川吉康は「9番右翼」で5月11日のオリックス戦以来のスタメン出場。大関友久が先発する。【ソフトバンクのオリックス戦スタメン】1中周東佑京2左柳町達3二牧原大成4一中村晃5三栗原陵矢6遊今宮健太