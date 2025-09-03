8月21日に東京・LINE CUBE SHIBUYAにてゴムプロデュースのフェスイベント「ゴムプロデュース ニコニコ再会議’07~’09 Supported by dwango」を開催。ゴム、Gero、J、ピコ、Re:、nayuta、湯毛、やなぎなぎ、花たん、社長、ぽこた、らむだーじゃん、少年T、yonji、蛇足といったニコニコ界のレジェンドたちが一堂に会し、2007年から2009年にかけてニコニコ動画で流行した楽曲を披露した。「黒歴史を誇りに変えようじゃないか」