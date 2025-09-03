山形県の花・紅花に親しんでもらおうと、中山町の小学校できょう、児童が紅餅作りに挑戦しました。 【写真を見る】 児童が自分たちで育てた紅花で "紅餅" 作り！ 実は紅花には "こんな" 使い道も！（山形・中山町） 中山町の小学校では、紅花の歴史や文化を子どもたちに伝えていこうと、毎年、紅花についての授業が行われています。 このうち、豊田小学校では４年生が染料となる加工品、「紅餅」作りに取り組みました。 使われ