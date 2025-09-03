アメリカ遠征中の日本代表は、現地９月６日のメキシコ戦、同９日のアメリカ戦に向けて、オークランドで調整している。２日の練習後、取材に対応した伊東純也は、痛めていた足首の状態について「ちょっとは良くなったかなと思いますけど、まだ完全ではないかなと」と話しつつ、「足首とか言い訳にならないんで、普通に結果を出したいなと思っています」と意気込んだ。「徐々に戻ってきたんで、いま試合も出れるようになって、コ