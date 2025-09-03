現地９月６日にオークランドで開催されるメキシコ代表戦に向けて、１日から現地で調整を行なっている日本代表。始動２日目の２日には前田大然（セルティック）、菅原由勢（ブレーメン）も合流し、27人全員が揃ったが、三笘薫（ブライトン）だけはまだ個別調整がメイン。初戦を回避し、９日のアメリカ代表戦に照準を合わせる可能性もありそうだ。こうした中、守田英正（スポルティング）と田中碧（リーズ）の２人が怪我で不在の