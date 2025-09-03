三原市本郷町南方の産業廃棄物処分場について、水質汚染を訴える地元住民らが県や業者による説明会を求める陳情書を提出しました。 本郷産廃処分場をめぐってはこれまでに数回、水質汚染によって搬入中止などが行われていました。 3日、地元の三原市や竹原市の町内会などから９人が県庁を訪れ、汚染の原因究明や県や業者に対する説明会の実施を求めるなど、 １３の要望が記された陳情書を湯崎知事へ提出し対談する機会も求めた