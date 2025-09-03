◇イースタン・リーグ巨人―ヤクルト（2025年9月3日ジャイアンツタウンスタジアム）日米通算199勝の巨人・田中将大投手（36）がヤクルトとの2軍戦に先発する。田中将は日米通算200勝に王手をかけた8月28日の広島戦で先発したが、2回6安打5失点（自責点4）で降板。翌29日に出場登録を抹消された。再びの1軍復帰を目指し、中5日で先発マウンドに立つ。