石破総理大臣の進退にも直結する自民党の総裁選挙の前倒しをめぐり、麻生最高顧問は前倒しを要求する書面に署名する考えを表明しました。【映像】笑みを浮かべる麻生最高顧問「自民党が責任政党として少なくとも役割を果たしていくことこそが、日本の国家国益のためになる。そして国益にも資するものだと信じているからであります。そうした方向に一丸となってまい進できるよう、自民党を再建していかなければならん」（自民・麻