俳優の中条あやみ（28）が、トレーニング中の無防備な姿を公開した。【映像】中条あやみのチラ見えする水着これまでにもInstagramでは、CM撮影中のオフショットや、仕事で訪れた上海のホテルのベッドに倒れこむ動画など、無防備な姿を投稿している中条。8月18日は、「夏だ夏だ〜」とつづり、水着がチラ見えする海水浴中の動画を公開し、「かわゆいー マーメイドすぎる」「いつ見ても美人さんですね」などの反響が寄せられ、話