寝台特急カシオペアの車両（JR東日本提供）JR東日本は3日、6月に引退した寝台特急カシオペアの車両を、JR大宮駅（さいたま市大宮区）近くに2027年春にオープン予定の大型複合施設で展示すると発表した。具体的な展示内容は未定だが、見学デッキやカシオペア号の歴史を紹介する解説板を設置し、鉄道関連イベントを開くことなどを検討している。JR東によると、展示する車両は展望室タイプのカシオペアスイートがある1号車。大型