持続可能なエネルギー源として注目される核融合発電の商用化を目指すアメリカのベンチャー企業が、日本の企業連合などから1200億円あまりを調達したと発表しました。【映像】核融合発電の商用化を目指す 米ベンチャー企業2つの原子核を合体させたエネルギーから電気を生み出す核融合発電は、化石燃料の数百万倍ものエネルギーを生み出すとされています。原料となる水素原子は海水からもとれることや、発電の過程でCO2を出さな