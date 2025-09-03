住民登録された人口が日本で一番少ない町・山梨県早川町で８日、町内初のコンビニ店がオープンする。わずか８００人あまりの町民の大半は高齢者で、町内に気軽によれる買い物先がなかったことが課題だった。町では今春、約１０年ぶりに食料品などを扱う売店が開店するなどしており、「開店ラッシュ」に住民からは歓迎の声が上がっている。（次井航介）「人口が少ない町だが、（コンビニ店）一つで買い物が完結するようになれば