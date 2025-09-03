元タレントの木下優樹菜さん（37）が、長女・莉々菜さんに作ったお弁当を公開した。【映像】スタイル抜群の長女との水着姿（複数カット）13歳の長女・莉々菜さんと9歳の次女・茉叶菜さん、2人の女の子を育てている木下さん。7月1日に更新したInstagramでは、莉々菜さんとのおなか出しショットを披露しており、「りりなちゃん背高くてスタイル良い」「美人親子」などのコメントが寄せられ、話題になった。また、親子での水着