ハーゲンダッツ ジャパンは9月2日、GREEN CRAFT ミニカップ「チョコレート&マカデミア」(希望小売価格351円)を全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートなどで発売した。「チョコレート&マカデミア」(希望小売価格351円)GREEN CRAFTは、注目素材「植物性ミルク」をベースにした、牛乳不使用のシリーズ。今回、定番フレーバーの「豆乳チョコレート&マカデミア」が、チョコレートの濃厚感とクリーミー