【基本のテクニック】ビルド・ブレンド カクテルをつくる方法は、ステア、ビルド、シェーク、ブレンドの4種類。まずはここで道具の使い方や手順をマスターして、家庭にある材料で気軽につくってみよう。 BUILD［ビルド］ グラスに材料を直接入れてつくる技法。材料をあらかじめよく冷やしておくことが大切。炭酸飲料は気が抜けやすいため、使う場合は混ぜすぎない、などの注意が必要。 【用意するもの】 バ&#