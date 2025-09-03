【BAKATARE DINER】 開催期間：8月15日～9月21日 DMM.comが展開するグッズメーカーサービス「DMM Factory」は、ウェンディーズ・ジャパンおよびファーストキッチンが運営する「ウェンディーズ・ ファーストキッチン」および「ファーストキッチン」にて、カバー「ホロライブ」とのコラボイベント「BAKATARE DINER」を9月21日まで開催し