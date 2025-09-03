カシオ計算機は9月3日、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、アニメ「エヴァンゲリオン」とのコラボレーションモデル「GA-110EVA30」を発表した。発売は10月17日で、10月1日に予約の受付を開始する。価格は37,400円。CASIOオンラインストアでの販売は抽選販売となる予定。GA-110EVA30○デザインは山下いくと氏が新規に描き下ろし「GA-110EVA30」は、1995年放送開始のテレビシリーズが放映30周年を迎えることを記念したコラボ