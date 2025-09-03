ＦＣ東京が、セレクトショップの「ＳＨＩＰＳ」が発信するファッションＷＥＢマガジン「ＳＨＩＰＳＭＡＧ」とコラボ企画を行う。東京都が推進する「ＨＴＴ」＝電力をへらす（Ｈ）、つくる（Ｔ）・ためる（Ｔ）＝とＳＨＩＰＳの取り組みにＭＦ橋本拳人（３２）が登場。３日に小平グラウンドでファッションモデルに挑戦し、撮影が実施された。都が掲げるＨＴＴの取り組みのキーワードは「脱炭素化」。少しでも暖房に頼らず快適