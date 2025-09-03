３日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、大麻を含む植物片を所持したとして警視庁が麻薬取締法違反の疑いで俳優・清水尋也容疑者（２６）を逮捕したことを報じた。同容疑者の映像を見たコメンテーターとして出演する元日本テレビ解説委員で、関西学院大特別客員教授の小西美穂さんは宮根誠司キャスターの「（所持量が）相当量ってことで。若い人の周りで大麻というのは、いとも簡単