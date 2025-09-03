◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（３日・京セラドーム大阪）巨人は３日、ヤクルト戦のスタメンを発表した。３番起用が続いていた岡本和真内野手が、４試合ぶりに４番で先発出場する。泉口友汰内野手が３番、岸田行倫捕手は５番に入った。以下、両チームのスタメン。１（右）浜田、２（遊）長岡、３（左）内山、４（三）村上、５（一）オスナ、６（二）北村恵、７（捕）古賀、８（中）岩田、９（投）ランバート【巨