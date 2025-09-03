【新華社北京9月3日】中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会が3日、北京で盛大に開かれ、殲−16D（J16D）、殲−20（J20）、殲−20A（J20A）、殲−20S（J20S）、殲−35A（J35A）からなる戦闘機の編隊が天安門広場の上空を飛行し、祖国と人民の観閲を受けた。中国が独自開発した新型ステルス戦闘機J35Aは制空作戦のほか、対地・対艦攻撃任務も担い、ステルスと対ステルス作戦体系の重要な構成戦力となってい